На Эйфелевой башне появился новогодний лабиринт

Аттракцион расположился на первом этаже главной парижской достопримечательности. Вместо привычного катка парижане и гости столицы Франции на почти 60-метровой высоте смогут прогуляться по искусственной роще под "музыку" скрипа снега под ногами, треска и шороха ветвей.



По задумке организаторов, дважды пройти 80-метрый лабиринт без ошибок сможет далеко не каждый. Для усложнения аттракциона работники будут периодически переставлять местами искусственные ели. Имитация заснеженного леса будет располагаться на первом этаже Эйфелевой башни до конца января будущего года. Не обошлось и без Рождественской елки. Однако наряду с традиционной зеленой красавицей, символ Парижа украсила светящаяся ель. Она расположилась между 1-м и 2-м этажами башни.



"Туристам, поднявшимся на башню, не придется платить дополнительно за прогулку по этому лесному уголку. Посетителей ждет множество неожиданностей и сюрпризов. Однако раскрывать их все мы пока не будем. Скажу только, что работники аттракциона время от времени будут переставлять елки местами, чтобы сбить посетителей с толку", - отметил генеральный директор Эйфелевой башни Джон Бернард Брос.