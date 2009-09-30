На eBay продается «уникальное место для отдыха» - бывший лагерь для военнопленных

Бывший британский лагерь для военнопленных времен Второй мировой войны выставлен на продажу на интернет-аукционе eBay за £900 тыс. ($1,4 млн).

Объект позиционируется как «уникальное место для отдыха». Лагерь «Харперли» находится в окрестностях местечка Крук на северо-востоке Великобритании. В период Второй мировой войны здесь размещались итальянские и германские военнопленные.

В 2004 году объект был преобразован в туристическую достопримечательность. Однако планы владельцев по дальнейшей модернизации бывшего лагеря не могут осуществиться из-за отсутствия необходимых денежных средств, что и побудило их выставить объект на продажу.

Комплекс включает 49 домиков для военнопленных, ресторан, магазин и музей. Кроме того, к объекту прилагается разрешение на строительство 13 домов для загородного отдыха, сообщает Prian.ru.