На дворе холодает - в зданиях теплеет

С 16 октября в столице будет включено отопление в детских садах, школах, хореографических колледжах, лечебно-профилактических и других социальных учреждениях. Кроме того, тепло поступит в здания архивов, библиотек, музеев, гостиниц, бассейны, зоопарк и оранжереи Ботанического сада. Напомним, что с 13 октября тепло поступило в больницы, дома ребенка, здания стационаров социальных учреждений, детские дома и спальные корпуса школ-интернатов. На текущей неделе отопительная кампания поэтапно начнется и в жилом секторе столицы. В последнюю очередь батареи потеплеют в административных и производственных зданиях.