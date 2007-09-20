На два дня изменяется движение по улице Козлова

В связи с проведением ремонтных работ в Минске по улице Козлова изменяется движение.

На участке от проспекта Независимости до площади 3митрока Бядули, 20 и 21 сентября изменяются направления городских автобусных маршрутов №19 и 152.

Так, движение автобуса маршрута №19 при следовании в сторону улицы Карастояновой организуется по улице Козлова с выездом на полосу встречного движения, при следовании в сторону Слепянки - по проспектам Машерова, Независимости, улицам Захарова, Первомайской, Козлова с остановкой на площади Победы.

Маршрут №152 в сторону Комаровского рынка организуется по улице Козлова, в обратном направлении - по проспектам Машерова, Независимости, улицам Захарова, и Первомайской.



