На «Дожинках» в Лиде откроют Ледовый дворец

Республиканский фестиваль-ярмарка «Дажынки-2010» открывается 24 сентября. Главный праздник хлеборобов в третий раз пройдет на Гродненщине. В 1997 году фестиваль принимали Мосты, в 2003 – Волковыск. На этот раз – один из старейших городов области – Лида.

К «Дожинкам» райцентр обновился. Изменили облик многие здания, сооружения, улицы и дороги, вокзалы и кинотеатры. Появились новые культурные и спортивные объекты. Один из самых значимых – Ледовый дворец, торжественно откроют 25 сентября.

Атмосфера праздника в Лиде с самого утра. Звучит музыка, работают торговые ряды. На концертных площадках выступят артисты со всех регионов страны. Церемония открытия фестиваля начнется в три часа дня. 24 сентября будут чествовать хлеборобов, занявших вторые и третьи места в борьбе за урожай. Вечером – гала-концерт. А завершится первый день «Дожинок» красочным фейерверком.