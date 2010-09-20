На «Дожинках» победителям будут вручать телевизоры, холодильники, компьютеры и автомобили

До «Дожинок» остаются считанные дни. Лида с переконструированными улицами и новыми комплексами готова встретить многочисленных гостей и, конечно, победителей, которых в этом году рекордное количество — около 400.

«Дожинки» для работников сельского хозяйства — это как «Оскар» для киноэлиты. Торжественная атмосфера, строгие костюмы и главная интрига праздника — награждение. Впрочем количество призов на этот раз будет рекордным, как и победителей — около 400.

Предприятие самого холодного производства страны к «Дожинкам» подошло с особым теплом. 55 морозильников, 25 холодильников, 12 стиральных машин — то, без чего работнику сельского хозяйства точно не обойтись. Причем, удивить победителей решили не только количеством, но и качеством.

Олег Белазор, начальник отдела маркетинга и рекламы предприятия по выпуску бытовой техники:

Этот модельный ряд является наиболее актуальным — с высоким качеством изготовления, самым востребованным. Морозильники повышенным спросом пользуются в сельском хозяйстве.

Награждать лучших будут сразу в четырех номинациях: уборка урожая зерновых и зернобобовых культур, заготовка кормов, выращивание льна и производство животноводческой продукции.

У пока еще виртуальных подарков реальная польза. Тем, кто замыкает тройку лидеров, подарят газовые плиты, телевизоры, домашние кинотеатры. Золотую середину наградят холодильниками, морозильниками и компьютерами. Счастливые же обладатели первых мест уедут домой раньше остальных — на новеньких автомобилях. Какой марки они будут, организаторы пока держат в секрете.

Александр Белоусов, начальник управления растениеводства, кормопроизводства и семеноводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Кроме ценных подарков, победители республиканских соревнований будут награждаться и денежными премиями. В номинации «Передовики по уборке зерновых, зернобобовых культур» отличились 8 районов, которые получат почетный диплом и денежную премию в размере 50 млн. руб. 10 сельскохозяйственных организаций получат дипломы и денежные премии в сумме 30 млн. руб.

Подарок к республиканскому празднику урожая сделали и жителям Лиды. Ледовый Дворец, спорткомплекс с теннисными кортами, школа искусств, Дворец народных ремесел. Это не считая того, что преобразились все центральные улицы города. Сумма нового облика — 500 млрд. рублей. Но, как известно, деньги, зарытые в землю, дают самые богатые всходы.

Татьяна Харлинская, Андрей Новгородцев, телекомпания СТВ.