На дорогах танки (ФОТО+ВИДЕО)

- Особенность этого парада в том, что мы в кратчайшие сроки должны подготовить этот парадный расчет, поэтому мы каждый день тренируемся. Если раньше мы подготовку осуществляли в течение 4 месяцев, то теперь - в 2,5 недели, - сообщил Юрий МЕРЕНЦОВ, заместитель министра обороны Республики Беларусь

Чинно и грузно колонна из 135 боевых машин направляется на аэродром Липки. Именно этот полигон стал основной сценой для репетиций самой яркой части шоу в День Независимости.

Последний раз публичную демонстрацию боевой мощи устраивали 9 мая 2005. В сценарии праздника этого года пункт – «танки в городе» появился недавно. Потому подготовка проходит в сжатые сроки.

В бой идут не одни старики. По мирному проспекту пройдут танки, пушки которых воевали за Победу. За ними проследуют еще 12 коробок современной техники: это и БМП -2, и танки разных модификаций, и зенитно-ракетные комплексы.

В этой палатке ведется настоящий мозговой штурм. Рассчитать стратегию каждого маневра, расстояние и поставить точную все-таки «боевую» задачу. Ошибки здесь исключены.

Расстояние между коробками составляет 20 метров. Между флангами машин -15 метров.

Кстати, военное шоу развернется сразу в нескольких пространствах : и в небе, и на земле. 7 воздушных коробок из вертолетов, истребителей и бомбардировщиков поднимутся в воздух над столицей. И даже погода, уверяют генералы, на праздник помехой не будет.

Анастасия Дехтяр, Сергей Капустин, телекомпания СТВ.