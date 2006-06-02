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На дорогах столицы вводятся ограничения движения

02 июня 2006 14:11
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В связи с проведением капитального ремонта проезжей части с 00 часов 3 июня до 05 часов 5 июня будет закрыто движение всех видов транспорта на проспекте Независимости от улицы Академической до бульвара Толбухина, а также по улице Сурганова от улицы Чорного до улицы Платонова. Для регулирования дорожного движения и обеспечения безопасности, на всех перекрестках будут находиться сотрудники ГАИ. Во избежание "пробок" на дорогах столичная Госавтоинспекция рекомендует водителям выбирать маршрут движения, исключающий закрытые участки.
# общество

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