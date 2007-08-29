На дорогах Беларуси открылся "сезон лосей"

Угроза столкновения с лосями увеличилась, потому что у них начался активный брачный период.

Так, внезапно выскочивший на проезжую часть лось, стал виновником ДТП в Брестском районе. 9-летняя девочка доставлена в больницу. Водитель ехал в сторону Бреста. Авария произошла в 500 метрах от поселка Мухавец. По правой стороне из лесного массива внезапно выскочил лось. Избежать столкновения не представлялось возможным.

Водитель автомобиля, до сих пор не может опомниться от случившегося. 9-летнюю дочь с подозрением на черепно-мозговую травму госпитализировали в Брестскую областную детскую больницу. После тщательного осмотра ученицу 3-го класса выписали

домой.

На этом участке дороги ДТП с участием животного было зафиксировано 10 лет назад. Но предупреждающий знак "Возможно животные на дороге" здесь так и не установили. Лес считается городским массивом. Тем не менее местные жители, утверждают, что в этих метах лесные обитатели частенько встречаются на проезжей части. В свою очередь работники Брестского лесхоза добавляют - лось на автомобильной дороге в этот период года - не редкость.

Заметить лося на проезжей части очень трудно - шерсть не отражает свет фар. Сами животные света не боятся, они не будут убегать от приближающихся транспортных средств. При типичном столкновении с лосем автомобиль поражает ноги животного, падая лось разбивает ветровое стекло, сокрушает крышу и, довольно часто - приземляется в салоне. Что и приводит к трагедии. Предупреждающий знак - затормози здесь животные мог бы предотвратить беду.

