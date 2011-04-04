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На должность начальника управления жилищной политики Мингорисполкома назначен Александр Авраменко

04 апреля 2011 17:51
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Опыт работы в органах госуправления он планирует применять в строительной сфере.

А дорожными реформами в новой должности генерального директора «Горремавтодора» займется Денис Глинский. В своей карьере он прошёл путь от мастера до заместителя главы Администрации Октябрьского района, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Денис Глинский, генеральный директор ГПО «Горремавтодор»:
Я считаю, что я не прихожу в «Горремавтодор», а возвращаюсь, поскольку там я тоже работал. Основные задачи — благоустройство территории, строительство развязок, строительство улиц, строительство наших дорог

# общество

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