Прямой эфир

На дне Атлантического океана обнаружены 200 т серебра на сумму $230 млн

27 сентября 2011 06:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Клад был найден на британском судне, затопленном в годы Второй мировой войны немецкой подводной лодкой.

Известно, что в 1941 году корабль «Геирсоппа» направлялся из Индии в Великобританию. Однако когда у корабля закончилось топливо, он попытался войти в гавань. В это время судно было замечено немецкой подводной лодкой. Из 85 человек, находившихся на борту «Геирсоппы», выжил лишь один.

Спустя 70 лет останки судна нашли сотрудники американской компанией «Odyssey Marine», сообщает ctv.by. Корабль находится примерно в 500 км к югу от Ирландии на глубине около пяти тысяч метров. По словам специалистов, груз почти не поврежден, и скоро обещают поднять его на поверхность.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
27 сентября 2011 05:34

БРСМ во главе с его руководителем удостоен ордена Украинской православной церкви Святого Равноапостольного князя Владимира

27 сентября 2011 05:32

27 сентября знаменитый футбольный клуб «Барселона» прибывает в Минск

26 сентября 2011 19:29

На вопросы жителей города Минска ответил глава администрации Центрального района