На дне Атлантического океана обнаружены 200 т серебра на сумму $230 млн

Клад был найден на британском судне, затопленном в годы Второй мировой войны немецкой подводной лодкой.

Известно, что в 1941 году корабль «Геирсоппа» направлялся из Индии в Великобританию. Однако когда у корабля закончилось топливо, он попытался войти в гавань. В это время судно было замечено немецкой подводной лодкой. Из 85 человек, находившихся на борту «Геирсоппы», выжил лишь один.

Спустя 70 лет останки судна нашли сотрудники американской компанией «Odyssey Marine», сообщает ctv.by. Корабль находится примерно в 500 км к югу от Ирландии на глубине около пяти тысяч метров. По словам специалистов, груз почти не поврежден, и скоро обещают поднять его на поверхность.