На демонстрации в Боливии сожгли куклу Колумба

Коренные жители Боливии потребовали, чтобы власти страны демонтировали в столице Ла-Пас статуи Христофора Колумба и королевы Кастилии Изабеллы I.

Во время демонстрации на центральной улице Ла-Паса 20 человек сожгли куклу Х.Колумба и Библию в знак протеста против колонизации Америки.

В понедельник президент Боливии Эво Моралес заявил, что открытие для европейцев Америки Х.Колумбом было «вторжением», принесшим на континент «голод, нищету и болезни», сообщает «Интерфакс-Запад».

«Существует большое желание, чтобы 12 октября стал днем скорби, а не днем праздника, но с этой самой даты мы предлагаем развивать общественные движения, которые воплотят в жизнь наши мечты», - отметил Э.Моралес.

В День открытия Америки представители коренных народов многих стран континента напоминают о себе массовыми акциями протеста. Боливия, наравне с Гватемалой, является самой «индейской» из всех стран обеих Америк. Эво Моралес стал первым президентом Боливии, представителем аймара - коренного народа Анд.