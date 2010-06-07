На чердаке бернардинского костёла в Гродно окольцованы птенцы сокола-пустельги

В Гродно шесть птенцов сокола-пустельги сегодня получили своеобразные птичьи паспорта. Местные орнитологи провели операцию кольцевания.

Отныне каждая такая редкая птица имеет свой идентификационный номер. Это поможет орнитологам следить за состоянием птенцов и их развитием. Работать специалистам пришлось на 30-ти метровой высоте, на чердаке бернардинского костёла.

Сокол-пустельга - редкая для Беларуси птица, и гнездится в основном в заболоченных местах. Гродненская пара поселилась прямо в центре города и благополучно вывела потомство. Чтобы отслеживать их жизнь, орнитологи установили веб-камеру и транслируют картинку в Интернет в режиме реального времени