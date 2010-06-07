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На чердаке бернардинского костёла в Гродно окольцованы птенцы сокола-пустельги

07 июня 2010 10:55
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В Гродно шесть птенцов сокола-пустельги сегодня получили своеобразные птичьи паспорта. Местные орнитологи провели операцию кольцевания.

Отныне каждая такая редкая птица имеет свой идентификационный номер. Это поможет орнитологам следить за состоянием птенцов и их  развитием. Работать специалистам пришлось  на 30-ти метровой высоте, на  чердаке бернардинского костёла.

Сокол-пустельга - редкая для Беларуси птица, и гнездится в основном в  заболоченных местах. Гродненская пара поселилась прямо в центре города и благополучно вывела потомство. Чтобы отслеживать их жизнь, орнитологи установили веб-камеру и  транслируют картинку в Интернет в режиме реального времени 

# общество # Фотофакт

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