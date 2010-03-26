На чемпионате США по самым вонючим кроссовкам победила 11-летняя девочка

В США в 35-й раз прошел конкурс на самые вонючие кроссовки. И абсолютной победительницей стала 11-летняя Тринетт Робинсон из штата Коннектикут. Чемпионат ежегодно проходит в городе Монтпилиер, административном центре штата Вермонт.

Как правило, в этом состязании выигрывают мальчики, а девочки занимают более скромные места. Соревнования привлекают участников со всей страны, даже из далекого штата Аляска. И борьба на чемпионате разворачивается нешуточная. Чтобы добиться «самого могучего» запаха, используются самые разные рецепты.

Одни всякий раз надевают кроссовки, когда берутся за работу «до седьмого пота»; другие подолгу топчутся в вязкой грязи; третьи заботятся о том, чтобы обувь постоянно была влажной, например оставляют ее под дождем. Один из предыдущих чемпионов долго и упорно шел к заветной цели, причем в прямом смысле — три месяца подряд в одних и тех же нестиранных носках.

Однако в ходе подготовки к соревнованиям существуют определенные рамки. Например, соискателям «почетного» титула можно ходить по коровьему навозу и не мыть обувь, особенно если они работают на ферме. Но был, к примеру, случай, когда участница специально держала свои кроссовки рядом с продуктами гниения. За что и была дисквалифицирована, так как арбитры сочли, что это «допинг».

Нынешняя победительница довела свои кроссовки до непотребного состояния активными занятиями спортом, а также участием в различного рода благотворительных акциях, во время которых девочка вместе со своими товарищами пешком обходила дома, собирая пожертвования.

Теперь за труды и умение износить обувь так, чтобы она вызвала отвращение даже у видавших виды членов жюри, Тринетт получит чек на сумму 2,5 тысячи долларов. Кроме того, обладательница «самых омерзительных кроссовок» премирована полностью оплаченной поездкой в Нью-Йорк.

С судейской коллегией, как и в любом виде спорта, на чемпионате в Вермонте лучше не спорить. Возглавляет ее специалист NASA по сенсорам Джордж Олдрич, который провел свыше 700 анализов запахов на борту «шаттлов». Входит в комиссию и мэр Монпелье, который очень гордится тем, что его город является не только столицей штата Вермонт, но и «мировой столицей вонючих кроссовок».

Выигравшие кроссовки, сообщает BurlingtonFreePress, будут выставлены в почетном зале, названном Hall of Fumes (благодаря игре слов это название лишь на пару букв отличается от Hall of Fame — «Зал Славы», но означает «Зал Ароматов», отмечает NEWSru.com).