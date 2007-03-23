На Брестчине появится новая туристическая база

На озере Навое в Березовском районе сейчас идет подготовка к строительству.

Ведется очистка озера и близ лежащих территорий. По проекту, на тридцати гектарах уже в июле появится зона отдыха. В следующем году эти места должны стать еще одной туристической базой района. Причем для жителей окрестных деревень уже сегодня предусмотрены льготные условия рыбалки и отдыха.

Интерес к белорусским базам отдыха и санаториям ежегодно увеличивается. Только в прошлом году туристическими маршрутами в пределах республики воспользовались более 55 тысяч туристов. Это в полтора раза больше, чем в 2005 году. Помимо отдыха на Родине, не менее популярны у белорусов поездки в Турцию, Болгарию, Румынию, Черногорию и Крым. Также пользуются спросом экскурсионные туры по городам Европы с отдыхом в Испании и Италии. Многие уже сейчас начинают планировать свой отпуск. Специалисты отмечают ежегодную тенденцию повышения стоимости услуг на Черноморском побережье. Однако ценовые предложения окончательно прояснятся на весенней ярмарке "Отдых-2007". В этом году она пройдёт в Минске с 11 по 14 апреля.