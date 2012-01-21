На борьбу со снегом в Минске вышли даже солдаты роты почетного караула

На дороги вышли сотни бригад коммунальщиков и вся дорожная техника. Накануне правительство потребовало принять срочные меры по ликвидации последствий снегопада. Телеграмма за подписью вице-премьера Анатолия Калинина, который возглавляет комиссию по чрезвычайным ситуациям при Совмине, направлена во все регионы страны.



В Минске и Витебске, куда пришелся основной снежный удар, уже созданы оперативные штабы. В предстоящие двое суток, как обещают синоптики, зимний характер погоды сохранится, а снежный покров продолжит расти.



В расчистке улиц и дорог помогают и сами белорусы. Так, в Минске проходит субботник. Работники минских предприятий, организаций и молодежь освобождают от снега улицы, дворовые территории, пешеходные дорожки. Почистить дворы и тротуары вышли сотни человек в каждом районе.



Жилищно-коммунальные службы обеспечили инвентарем всех волонтеров. Среди них – школьники, студенты и жильцы домов. За несколько часов совместными усилиями вывезли не одну тонну снега и очистили десятки тротуаров.



Помочь коммунальщикам можно будет и 22 января. Ведь у них конкретная задача – до понедельника полностью убрать город от снега.



Минчане:

Дворники, наверное, при таких погодных условиях не всегда успевают. В принципе, каждый должен помогать в расчистке нашего любимого города.



Помочь людям справится с такой проблемой. Мы ждали снега, но его выпало очень много, поэтому дворники не справляются. Мы решили им помочь.



За лопату взялись и военнослужащие. На помощь столичным пришли солдаты роты почетного караула. С самого утра они убирали снег в парке Победы возле строящегося Музея Великой Отечественной войны.



Виталий Левицкий, военнослужащий комендатуры роты почетного караула:

Солдат обязан уметь все. Справляемся со всем. Работаем слаженно, вместе, коллективно. Работа идет быстро и хорошо.



С последствиями сложной погоды борются и на подъездах к крупным городам, а также в малых населенных пунктах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Первые за последнее время сутки без осадков позволили дорожным службам полностью очистить основные магистрали страны от снега. Так, движение по транспортным артериям столичного региона уже проходит в нормальном режиме. Однако техника по-прежнему работает.



Специалисты в основном заняты уборкой обочин, остановок пассажирского транспорта, очисткой указателей и дорожных знаков. Готовы дорожные службы и к новой порции обильных осадков. Очередное штормовое предупреждение синоптиков уже разослано в районы.



Дмитрий Демидович, начальник отдела содержания автомобильных дорог РУП «Минскавтодор-Центр»:

Дежурство осуществляется в круглосуточном режиме, запасы противогололедных материалов на сегодняшний день составляют по соляно-песчаной смеси 61% от всего заготовленного на зимний период объема. Вся техника готова, исправна. Любой снегопад мы готовы встретить и отработать, если не случится чего-то экстраординарного. Запас топлива на сегодняшний день позволяет бесперебойно работать неделю.