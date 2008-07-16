На Березине сегодня вспоминали бойцов Пинской военной флотилии

Место гибели монитора "Винница" обнаружили год назад в ходе международной экспедиции. Тогда военные археологи из Беларуси, Украины и России совместными усилиями подняли из песка останки боевого корабля, восстановили картину боя состоявшегося 16 июля 41-го.

Неподалёку от "Винницы" был найден и Бронекатер БК-205, уже через десять дней после гибели флагмана уничтоживший немецкую переправу в районе Паричей. Созданная в 40-ом Пинская флотилия просуществовала всего чуть больше года.

Моряки сдержали слово. Уже в 43-ем в тяжёлых боях они захватывают Пинск, и оттуда в составе уже Днепровской флотилии доходят до Берлина. Сложный путь флотилии сейчас изучает интернациональная группа энтузиастов. Установка памятного креста поставило точку в очередной экспедиции. В течении последней недели специалисты сумели приоткрыть новые страницы истории.

Новые сведения о войне на реках Беларуси могут появиться уже нынешней осенью. Экспедиция в Петриковский район намечена на октябрь.

В Светлогорском районе установлен памятный крест на месте гибели монитора "Винница".