Прямой эфир

На Белорусском вокзале Москвы задержаны два проводника поезда Брест-Москва

29 августа 2008 10:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Граждане Беларуси 23 и 25 лет подозреваются в совершение дерзкого грабежа. В минувший понедельник в отделение милиции Белорусского вокзала обратился житель российской столицы. Потерпевший сообщил, что накануне из-за отсутствия билетов он обратился к начальнику поезда Москва-Брест, с просьбой за оговоренную плату доехать до пункта назначения. Получив отказ, мужчина договорился с проводниками вагона. После отправления поезда со станции "Москва-Белорусская" проводники вагона жестоко избили пострадавшего, а затем отняли у него документы, сотовый телефон и более 5 тысяч российских рублей.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
29 августа 2008 07:54

Белорусские врачи примут участие в Европейском конгрессе кардиологов

29 августа 2008 07:53

В Беларуси будет принята госпрограмма по противодействию наркоторговле на ближайшие 5 лет

29 августа 2008 07:52

На российском полигоне Ашулук начались боевые стрельбы белорусских расчетов ПВО