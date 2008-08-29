На Белорусском вокзале Москвы задержаны два проводника поезда Брест-Москва

Граждане Беларуси 23 и 25 лет подозреваются в совершение дерзкого грабежа. В минувший понедельник в отделение милиции Белорусского вокзала обратился житель российской столицы. Потерпевший сообщил, что накануне из-за отсутствия билетов он обратился к начальнику поезда Москва-Брест, с просьбой за оговоренную плату доехать до пункта назначения. Получив отказ, мужчина договорился с проводниками вагона. После отправления поезда со станции "Москва-Белорусская" проводники вагона жестоко избили пострадавшего, а затем отняли у него документы, сотовый телефон и более 5 тысяч российских рублей.