На белорусском рынке бытовой техники маркетинговая политика начала работать на удержание клиентов

После выходных торги на допсессии валютной биржи возобновились. Но принципиально расклад не изменился. В понедельник белорусский рубль продолжил укрепляться. А доллар – снижаться.

За выходные – минус 120 рублей. Рыночный курс российского рубля тоже пошел на убыль и остановился на отметке 241. Цена евро – 10 520. В целом, с начала торгов белорусский рубль укрепился по отношению к американской валюте почти на 9%.

Ирина Точицкая, кандидат экономических наук:

Изначальный курс в районе 8 600 был завышен. В нем был элемент большого ажиотажного и спекулятивного спроса. Когда появилась возможность свободно покупать и продавать его, пошла тенденция, что желающих продать его больше, чем купить.

Хочешь не хочешь, но белорусская экономика зависит от внешней торговли. Сальдо последних двух месяцев вышло в плюс – это тоже помогает стабилизировать курс белрубля. На закономерный вопрос покупателей – так почему же доллар падает, а цены на импортные товары не снижаются? – эксперты отвечают: не все так быстро и просто.

Виктор Маргелов, сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства:

Что люди сразу почувствуют от снижения курса? Скорее всего, увидят на импортных товаров. Постепенно они будут дешеветь. Такие признаки появились уже сегодня. Поставщики свежемороженной рыбы предложили более дешевые цены на нее.

Понятно, что мгновенно импорт не подешевеет. Тем более, что продавцы закладывают свои риски в конечную цену товара. Однако предсказуемый валютный рынок позволит дышать свободно. Кое-где в магазинах уже откручивают цены обратно. На рынке бытовой техники маркетинговая политика работает на то, чтобы удержать клиентов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Людмила Булавцова, заведующий магазином бытовой техники:

Рынок заставляет оглядываться по сторонам. Естественно, мы цены устанавливаем не выше, чем у конкурентов, а наоборот ниже. И для этого проводит ряд акций, скидок. На сегодняшний день снижение цены на импортный товар на 10%.

Этот период выхода на равновесный курс белорусского рубля эксперты оценивают не иначе как сложный. Но его нужно пройти. Правительство рассчитывает избавиться от множественности валютных курсов в октябре. А уже с 27 сентября один из крупнейших банков страны готов сделать еще один шаг к предсказуемому финансовому рынку, отменяя ограничения на снятие валюты с рублевых карточек.