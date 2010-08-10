На белорусско-украинской границе прошли учения силовых спецподразделений

Детали хоть и искусственно созданной, но экстремальной ситуации для ее участников были неизвестны. Максимально усложнило задачу и ночное время суток.

Пункт пропуска «Новая Рудня». Два часа ночи. Трое контрабандистов при досмотре багажа оказали вооруженное сопротивление и взяли в заложники работников таможни. По такому сценарию прошли антитеррористические учения спецслужб на белорусско-украинской границе. Максимально усложнило задачу и ночное время суток.

Детали хоть и искусственно созданной, но экстремальной ситуации для ее участников были неизвестны. Успешно провести переговоры с террористами, организовать слаженную работу всех служб и вывести ситуацию в нужное русло – это основные задачи учений. Контрольное время, определяющее успех операции – 10 минут. На практике – заложников освободили в три раза быстрее.

Аналогичные мероприятия по усилению охраны границ Беларуси уже прошли на белорусско-литовских и белорусско-польских погранпереходах. Очередную учебу Госпогранкомитет Беларуси планирует провести совместно с коллегами из Украины.

Оксана Ланге, Александр Миронович, телекомпания СТВ.