На белорусско-украинской границе подписан протокол о специальной системе пропусков

Беспрецедентное решение с точки зрения приграничного законодательства принято в отношении жителей ряда украинских деревень. С сегодняшнего дня сборщики ягод смогут попасть на территорию Беларуси по специальной системе пропуска.

Ранее сотни людей шли на нарушение госграницы в Столинском районе с началом сезона сбора ягод. Поскольку это единственный возможный способ их заработка. В связи с этим резко участились случаи задержания украинских сборщиков белорусскими пограничниками.

Для урегулирования ситуации на Полесье вылетал руководитель белорусского погранкомитета. Решение об упрощенном формате пропуска этих людей, к слову, этнических белорусов, оперативно было принято на уровне главы государства.

С сегодняшнего дня действует специальная система пропуска. Прямо на границе был подписан протокол рабочей встречи между руководителями погранведомств Беларуси и Украины, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».