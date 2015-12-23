На белорусско-польской границе открывается новый пункт пропуска «Песчатка»

Новости Беларуси. Новейшие технологии и современные средства досмотра. В эти минуты на белорусско-польской границе открывают новый пункт пропуска «Песчатка». Представители таможенного и погранкомитетов Беларуси, а также Еврокомиссии ознакомятся с современными техническими средствами контроля и возможностями кинологической службы.

Будет продемонстрирована новая автоматизированная система пропуска граждан, товаров и транспорта. Отличительной чертой которой является отсутствие необходимости выдачи бумажных контрольных талонов. Что в разы сокращает время пребывания в пункте и значительно увеличивает пропускную способность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.