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На белорусско-литовской границе увеличились очереди грузового транспорта

31 января 2011 11:48
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Причина в том, что Россия и Польша не смогли договориться между собой о выдаче разрешений на международные автоперевозки.

Россияне, чтобы объехать территорию Польши, используют паромы балтийских портов. В результате грузовые потоки перемещаются с белорусско-польской на белорусско-литовскую границу.

Главы таможенных ведомств Беларуси и Литвы встретились накануне в пункте пропуска «Каменный Лог», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Стороны договорились вместе изменить ситуацию и ликвидировать очереди.

Андрей Планин, заместитель начальника управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:
Очереди есть, но они сокращаются. Я обращаю внимание, что принятые меры носят чрезвычайный характер. Транспортных средств пропускается в полтора раза больше самой пропускной способности пункта.
Надеемся, что Польша с Россией решат этот вопрос и восстановится нормальное движение транспорта.

# общество

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