На белорусско-литовской границе скопилось более двух тысяч большегрузов

По данным Госпогранкомитета, в пункте пропуска «Котловка» в заторе стоит около тысячи автомобилей. На погранпереходах «Привалка» и «Бенякони» – около 500.

Напомним, пробка из большегрузов образовалась после закрытия на ремонт пункта пропуска «Медининкай – Каменный Лог». С литовской стороны идет укладка автодорожного покрытия и его маркировка. Ожидается, что пункт возобновит работу утром 23 августа.

Пограничники работают в усиленном режиме и в пункты пропуска были переброшены дополнительные силы. Водителям по-прежнему настоятельно рекомендуют использовать погранпереходы в польском направлении «Козловичи», «Брузги-2» и «Берестовица». На них очередей на выезд из Беларуси нет, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».