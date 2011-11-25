На белорусско-литовской границе перекрыт канал нелегальной миграции. Среди задержанных – афганцы, россиянин и белорусы

Новости Беларуси, Витебск. Всего несколько километров до «земли надежды» оставалось задержанным нелегалам. Однако найти брешь в белорусско-литовской границе, чтобы прорубить «окно в Европу», незаконным мигрантам не удалось. Транзитное путешествие по Беларуси закончилось в наручниках.

На автодороге Браслав – Видзы четверо граждан Афганистана задержали вместе с организаторами их переправки в Евросоюз. Сопровождавшие нелегалов двое белорусов и россиянин на границе готовились передать эстафету литовцам. На каждом мигранте такие «проводники» зарабатывали 2 тысячи долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Зверев, старший оперуполномоченный по особо важным делам 9-го управления ГУБОПиК (по Витебской области) МВД Республики Беларусь:

Сотрудниками управления в Браславском районе в непосредственной близости от государственной границы была задержана часть участников организованной группы, в состав которой входили 2 белоруса и представители соседнего государства, Российской Федерации, а также 4 афганца, которых собирались переправить через территорию Республики Беларусь через границу.

Оперативники полагают, что перекрыли канал незаконной миграции. Афганцев и раньше задерживали на участке белорусско-литовской границы. Вероятно, организовывала нелегальные переходы одна и та же международная преступная группа. В нее входили граждане Афганистана, России, Беларуси и стран Балтии. Белорусскую территорию они использовали для незаконного транзита.

Андрей Зверев, старший оперуполномоченный по особо важным делам 9-го управления ГУБОПиК (по Витебской области) МВД Республики Беларусь:

В основном мигрантами являются выходцы из стран с неблагополучной политической и экономической обстановкой, которые, попадая в страны Евросоюза, образуют там очаги напряженности и создают проблемы в обществе.

За организацию незаконной миграции задержанным грозит до семи лет лишения свободы. А мигрантам, отправившимся на поиски лучшей жизни в обход закона, все же придется вернуться на родину. Сейчас рассматривается вопрос об их депортации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.