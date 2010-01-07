На белорусско-литовской госгранице заработали упрощенные пункты пропуска

Встретить праздник вместе с родственниками, живущими в соседней стране, жителям приграничных районов смогли в этом году без всяких проблем.

Свою сестру, живущую в Литве, белорус Иван Кашлей не видел уже несколько месяцев. Попасть к ней в гости в обычные дни не просто. До ближайшего пограничного перехода почти сотня километров. Сегодня всё изменилось, рядом с деревней открылся упрощенный пункт пропуска.

Упрощенные пункты пропуска на белорусско-литовской границе включили зеленый свет не только для Ивана Кашлея. В дни больших религиозных праздников все жители приграничья могут свободно погостить у своих литовских соседей.

Олег Анацкий, начальник пресс-службы Лидского пограничного отряда:

– Пропуск граждан через государственную границу осуществляется при наличии действительных документов на право пересечения государственной границы. А так же виз Республики Беларусь и Литовской Республики для иностранных граждан и граждан Беларуси соответственно. Для граждан Беларуси так же необходимо иметь отметку в паспорте о регистрации в пограничной зоне.

Пункт пропуска «Петюлевцы» будет открыт до 10 января. Правда, попасть через него за рубеж можно будет только с 10 утра и до пяти вечера. Не рассчитан он и на коммерческие поездки Взять с собой можно лишь личные вещи и гостинцы.

Особенность упрощенного пункта пропуска «Петюлевцы» в том, что здесь государственную границу с Литвой можно пройти не только пешком, но, при желании, и на автомобиле.

Время прохождения пограничного контроля на таких пунктах пропуска сведено к минимуму. Паспортные данные проверяют в считанные минуты. Кстати, в Новый год «Петюлевцах» ежедневно пропускали до ста человек. А на Рождество, говорят пограничники, желающих погостить за границей гораздо больше.