На белорусских предприятиях сегодня востребована фигура 50 размера

В модельных студиях крупногабаритные дамы в качестве хобби уже могут освоить дефиле и овладеть азами профессии манекенщицы.

Женщины с жизнеутверждающими формами сегодня могут смело считать, что они не отстают от моды, а опережают ее. По весу уж точно. На белорусских улицах сплошная мода XXL – 50 размер обычный для женщин среднего возраста. Они не хотят выглядеть тяжеловесными, но вот лекала у легкой промышленности еще из прошлого века.

52 - летняя Галина давно забыла как именно танцуют на дискотеках, а оказалось, что для танцев и дефиле ее комплекция — идеал в полном смысле слова. Вместо того, чтобы убирать живот, она решила выставить его на показ.

Да и маслом такую фигуру не испортишь. За округлые формы недипломированных моделей работодатели уже готовы платить кругленькую сумму. Тем более жестких критериев отбора для обладательниц мягких изгибов нет. Преподаватели, бухгалтеры и просто домохозяйки - когда высшее образование давно в кармане, книги можно нести и на голове.

Нестандартные модели идут против стереотипов, но по одному и тому же подиуму. Пока другие девушки меряются бедрами и подгоняют фигуру под модельные 90-60-90, манекенщицы больших размеров наступают им на пятки. Да и многие предприятия сбились с ног в поисках подходящих манекенщиц. Когда среднестатистическая леди носит 48 – 52 размер одежды – вес имеет значение.

Лариса уже сегодня и на показах, и в глянце. Уменьшать порции, чтобы изменить пропорции она не собирается. Такая манекенщица и коня на скаку остановит, и по подиуму пройдет.

Возраст – не помеха моде в широком формате. Здоровая комплекция поможет этим моделям дольше оставаться на ходу. И возможно именно одна из них в этом году наденет корону победительницы на конкурсе «Миссис мира».

