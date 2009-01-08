На белорусских предприятиях должен усилится контроль за соблюдением дисциплины и порядка

А также профилактики пьянства. Такой вывод сделали в генеральной прокуратуре страны после проведенных в конце года проверок. В письме главе правительства республики содержится предложение повысить ответственность подчиненных должностных лиц за неукоснительное выполнение требований Директивы №1, положений Госпрограммы национальных действий по предупреждению и преодолению пьянства и алкоголизма, неукоснительное соблюдение правил охраны труда и техники безопасности, а также технического состояния объектов и их пожарной безопасности.



По данным статистики, количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, в минувшем году незначительно, но возросло. От алкоголя в Беларуси погибли более 2 тысяч 700-сот человек, при этом 73% из них находились в трудоспособном возрасте.