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На белорусских полигонах идёт практическая часть военных учений ОДКБ «Боевое братство»

03 сентября 2023 14:52
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2,5 тысячи военнослужащих, более 500 единиц вооружения, военной и специальной техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

На белорусских полигонах идёт практическая часть военных учений ОДКБ «Боевое братство»-1

На полигонах и участках местности Брестской, Гродненской и Минской областей продолжается практическая часть масштабных учений ОДКБ «Боевое братство». В них задействованы помимо белорусских военнослужащих, подразделения из России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Манёвры продлятся до середины следующей недели. 

# Военные учения # общество # Фотофакт

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