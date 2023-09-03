На белорусских полигонах идёт практическая часть военных учений ОДКБ «Боевое братство»

2,5 тысячи военнослужащих, более 500 единиц вооружения, военной и специальной техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На полигонах и участках местности Брестской, Гродненской и Минской областей продолжается практическая часть масштабных учений ОДКБ «Боевое братство». В них задействованы помимо белорусских военнослужащих, подразделения из России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Манёвры продлятся до середины следующей недели.