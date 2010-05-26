На базе уникального заказника «Лебяжий» в Минске будет создан экологический образовательный центр

На своём маленьком плоту семьи «краснокнижников»и сквозь бури, и сквозь дождь, и сквозь грозы. Плавающие гнезда – кстати, подарок от минчан – уже четыре месяца как обживают.

На своём маленьком плоту семьи «краснокнижников»и сквозь бури, и сквозь дождь, и сквозь грозы. Плавающие гнезда – кстати, подарок от минчан – уже четыре месяца как обживают.

Чайки, коростели, кулики — около 100 видов птиц в это редчайшее место, которое уже привыкли называть райским, слетелись 25 лет назад. Границы заказника очертились будто сами собой, и теперь здесь всё живое — само по себе.

Наталья Олейникова, заместитель председателя Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Я думаю, что мало какая из столиц европейских государств может похвастаться тем, что на их территории есть такой уголок нетронутой природы. Водоём неглубокий, хорошо прогревается солнцем, притягивает к себе птиц, птицы начинают здесь гнездиться. Вскоре здесь появляются лебеди-шипуны, они полюбили это место и стали из года в год выводить потомство. После лебедь-шипун становится символом этого пруда, и пруд получает название Лебяжий.

Как ни странно, у экоценности — ни забора, ни охранников. Дар природы на совести окружающих, но ведь не всякий учтёт: рыбу не ловить, сена не косить, костры не палить. К слову, и другая сторона медали: захочешь всего-то полюбоваться зоной естественного богатства во всей её красе — и шага не ступишь, сплошные заросли, никаких тебе экологических троп. Посторонним вход не воспрещён, но проектировщикам до этих пор путь в заказник был заказан.

Наталья Олейникова, заместитель председателя Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

То, что в окружении этого заказника находятся урбанизированные территории — магистрали, коммунальные предприятия — Это не может не накладывать свой отпечаток. Поэтому наша задача — сделать всё возможное, чтобы сохранить этот уголок природы. Будет создан экологический образовательный центр, задача которого — просвещение общественности, просвещение молодёжи о том, что такое охраняемая природная территория, как всети себя на этой территории.

Каждое утро, говорит Галина Игнатович, трели птиц будят, дом как-никак в двух шагах от того самого заказника «Лебяжий». Галина Константиновна уже смеётся: мол, за полставки уже и надзирателем в заказнике приходится, всё же по соседству такое уникальное место.

Галина Игнатович:

Приезжают, мусорят. Я борюсь с этим, конечно, — звоню, иногда убирают. Но порядок мне не очень нравится: плохо контролируют, много вредительствуют — режут, ломают, роют. Присматривать надо, хотя бы мусор собирать, чтобы хотя бы какой-то контроль был.

Этот уголок нетронутой природы является визитной карточкой для гостей столицы, заезжающих в неё с западной стороны. Но только хочется, чтобы такие места были не только там, где мы им разрешили, а и там, где мы можем сосуществовать вместе — свободно и гармонично.

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На вопросы по экологии Минска отвечает председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Боровиков.

Действительно, редкой красоты место в городе. Как его сохранить, когда там изменится ситуация?

Во-первых, раз в неделю наш инспектор осуществляет осмотр этого места, это помимо тех рейдов, которые мы делаем вместе с милицией. Во-вторых, следит егерская служба. Но у нас действительно был ряд вопросов, и мы их не могли решить до утверждения Генерального плана застройки Минска. Сейчас мы можем всё учесть, потому что ясна градостроительная ситуация вокруг заказника.

Какие перемены ждут заказник, помимо изменения статуса с зоологического на биологический?

Появится экологическая тропа, но она будет сделана таким образом, чтобы не нанести вред. Это очень хорошо, что там плохо пройти — истинный любитель пройдёт. А если бы мы сделали асфальтированную дорогу, там не было бы заказника.

Чем меньше он будет обустроен, тем больше он будет защищён?

На этом этапе — возможно так. Но план управления этим заказником ответит нам на этот вопрос. Появятся заповедные места, куда населению хода не будет — только разве в болотных сапогах и напрямик. Нам нужно привлечь больше людей, но нанести меньше ущерба — это очень сложная задача.