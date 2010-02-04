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На автовокзале «Восточный» откроются комнаты отдыха класса «Люкс»

04 февраля 2010 19:37
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Теперь посидеть на дорожку пассажиры смогут не только в залах ожидания, но и в комнатах отдыха класса «Люкс».

Мини-отель для гостей Минска разместится на втором и третьем этажах. Современные двухкомнатные номера со всеми удобствами и комнаты эконом-класса распахнут свои двери уже на следующей неделе.

Пока же услугами одно-, двух- и трёхместных апартаментов могут воспользоваться 18 транзитных и припозднившихся пассажиров.

Виталий Будревич, начальник автовокзала «Восточный»:
— Автовокзал «Восточный» уже довольно старый — ему 25 лет. Поэтому возникла необходимость создать для пассажиров более комфортные условия. Комнаты отдыха предназначены как для водителей, отдыхающим после ночных рейсов, так и для пассажиров, прибывшие в Минск.

# общество

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