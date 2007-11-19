На Августовском канале завершился туристический сезон

Уникальное гидротехническое сооружение готовится к зиме. Впервые на зимнюю стоянку отправился и первый туристический теплоход "Нёман".

Ещё вчера Геннадий Караневский стоял за штурвалом "Нёмана". Теперь почти на четыре месяца такой возможности у капитана не будет. Его судно - на зимней стоянке. Однако без работы команда не останется. Техническое состояние теплохода нужно постоянно поддерживать.

Туристическим затишьем на канале решили воспользоваться и его смотрители. До наступления заморозков русло очищают от древесного мусора, а подмытые берега заново укрепляют. Для этого на Августове произвели сброс воды.

Все работы необходимо закончить до "большого" снега. Опыта эксплуатации канала в суровых условиях пока немного. Как переживет зиму Августов

зависит от того, как подготовятся к ней его смотрители.