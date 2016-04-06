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На Августовский канал - без виз: Минспорта предлагает упростить въезд туристов в регион

06 апреля 2016 12:26
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Новости Беларуси. Безвизовый режим планируют ввести на Августовском канале. Документ, предполагающий это, уже находится на рассмотрении в правительстве, сообщил 6 апреля министр спорта и туризма Беларуси.

Александр Шамко считает, что туристический продукт, который предлагает сегодня Августовский канал, соответствует требованиям, предъявляемым к подобным курортам в мире.

Александр Шамко, министр спорта и туризма Республики Беларусь:
У нас есть хороший потенциал, нужно лишь добавить в плане организационных моментов. В целом здесь уже создана необходимая инфраструктура - от велотуризма до байдарок и пеших маршрутов.

Министр полагает, что смягчение визовых требований в отношении Августовского канала принесет экономический эффект, будет способствовать развитию туристических потоков. Об этом Александр Шамко рассказал в рамках международной ярмарки «Отдых-2016», которая в эти дни проходит в Минске.

# общество # Туризм # Александр Шамко

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