На американских винтовках появились цитаты из Библии

Компания-производитель подтвердила, что размещает отрывки из Библии на оружии и не видит в этом ничего неправильно или незаконного.
– Мы верим, что Америка стала великой страной из-за добрых людей. Эта доброта в течение всей нашей истории была основана на библейских заповедях, и мы будем стараться продолжать следовать этой морали, – сообщает официальный сайт компании.
В то же время Майкл Вайнштейн, представитель Организации за религиозную свободу в армии, заявил, что надписи нарушают конституцию и ряд федеральных законов США.
– Это позволят моджахедам, членам «Талибана» и «Аль-Каиды» заявлять, что они были убиты из оружия Иисуса, – приводит слова Вайнштейна ABC News.
Представители армии США сообщали, что командование ничего не знало о надписях на оружии, и сейчас решает, как поступить.