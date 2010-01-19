На американских винтовках появились цитаты из Библии

Стрелковое оружие используется армией США в Ираке, Афганистане. На оружейных стволах можно найти, в частности, отрывок из второго Послания коринфянам: «Господь, который приказал солнцу воссиять над тьмой, воссиял в наших сердцах, чтобы возвестить о его победе». Солдаты также могут почитать цитаты из «Откровения» и Евангелия: «Кто последует за мной, тот не будет бродить во тьме, но обретет свет жизни».

Компания-производитель подтвердила, что размещает отрывки из Библии на оружии и не видит в этом ничего неправильно или незаконного.

– Мы верим, что Америка стала великой страной из-за добрых людей. Эта доброта в течение всей нашей истории была основана на библейских заповедях, и мы будем стараться продолжать следовать этой морали, – сообщает официальный сайт компании.

В то же время Майкл Вайнштейн, представитель Организации за религиозную свободу в армии, заявил, что надписи нарушают конституцию и ряд федеральных законов США.

– Это позволят моджахедам, членам «Талибана» и «Аль-Каиды» заявлять, что они были убиты из оружия Иисуса, – приводит слова Вайнштейна ABC News.

Представители армии США сообщали, что командование ничего не знало о надписях на оружии, и сейчас решает, как поступить.