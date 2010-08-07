На аэродроме «Боровая» проходят международные соревнования по вертолетному спорту

16 экипажей вертолетчиков из Беларуси, России, Германии и Великобритании собрались под Минском.

Вертолётчики всех стран — объединяйтесь. Под таким девизом на аэродроме в Боровой распахнул двери открытый «Кубок СНГ» по вертолётному спорту. 16 экипажей, сотни часов налёта и умело замаскированное желание выиграть. Дисциплин три, но каждая требует максимальной выкладки и внимания.

Анатолий Степук, председатель центрального совета ДОСААФ:

Здесь три упражнения — ориентирование, слалом и установка на точность груза. Обыкновенное ведро носят на верёвках и устанавливают в круг.

Вроде бы, и ведро обыкновенное, и круг достаточно большой, но сделать это под силу только профессионалам. Интересно, что для некоторых зрителей происходящее стало во многих смыслах «сюрпризом».

Зрители:

Мы вообще приехали прыгать сегодня, но так как сегодня соревнования — это главнее, наверное, чем прыжки.

Рождённый плавать — летать может! 75-летний Гюнтер Циммер, водолаз по профессии, пожалуй, единственный, кто умеет делать «мёртвую петлю», она же петля Нестерова, на вертолёте. Несмотря на то, что трюку почти век, петля и по сей день — фигура сложного пилотажа. По словам одного из старейших лётчиков Германии, быть всегда в строю помогает жена — кстати, коренная витеблянка.

Гюнтер Циммер, член национальной команды по вертолётному спорту (Германия):

Делать петлю несложно, раз даже я смог это сделать, но очень многое зависит и от вертолёта.

Если в петле Нестерова помимо мастерства важна ещё и машина, то в упражнениях, максимально приближенным к боевым на первый план выходит именно опыт и сноровка. Ведь, несмотря на то, что экипажи Беларуси и России выступают на больших «Ми-2», а гости — на миниатюрных «Робинсонах», фаворитами считают именно наших пилотов.

Мартин Ратти, член национальной команды по вертолётному спорту (Великобритания):

Мы здесь, конечно, чтобы победить. Но, по правде говоря, белорусские пилоты, русские и немцы немножко лучше нас. Но мы здесь, чтобы доставить удовольствие себе и зрителям , в общем, хорошо провести время.

Саймон Лихтенштейн, член национальной команды по вертолётному спорту (Великобритания):

Мы летаем уже 12 лет в Британии и других странах. Это помогает устанавливать международные связи. Мне нравится это чувство дружелюбия со всеми странами, это очень важно.

Кто поднимется на пьедестал почёта — покажет завтрашний день.