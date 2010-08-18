На аэродром «Липки» под Минском прибыл вертолет МЧС Беларуси из России

В Беларусь вернулся экипаж МИ-8, который почти две недели тушил лесные пожары в России.

Машину ожидали еще вчера, однако из-за плохих погодных условий она почти на сутки задержалась в Могилеве. Встретить летчиков пришло руководство МЧС Беларуси и коллеги.

За время операции МИ-8 с белорусским флагом вылил на пылающие леса и торфяники Тамбовской области более 400 тонн воды.

Перед отправкой за доблестный труд семеро наших летчиков награждены медалями МЧС России.

Николай Губко, начальник аэромобильного отряда МЧС Республики Беларусь:

Соскучились очень сильно. Соскучились по свежему нашему воздуху. 12 дней один дым нюхали — сплошной дым, всё пропахло дымом.

Александр Шамко, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Ситуация в России складывалась действительно очень сложная — и по масштабам, и по объемам привлеченных сил и средств. Был задействованы ряд стран, наземные и воздушные группировки. Наши спасатели, в том числе и наземные, экипаж МИ-8 с достоинством выполнили свою задачу.

К возвращению домой готов и наземный сводный отряд МЧС. Накануне спасатели завершили свою миссию в Рязанской области России. Для работы белорусам было определено 7 пожароопасных участков. Самый отдаленный из них находился почти в 150 километров от места дислокации.