На 8 дней в Италию без мучительно длинной очереди

В Италии отменяют регистрацию для туристов, находящихся в стране не более 8 дней. Соответствующий документ уже одобрен итальянским парламентом. В результате, туристам, бизнесменам и студентам больше не надо будет отстаивать длинные очереди в полицейских управлениях, опасаясь депортации. Получать краткосрочный вид на жительство, ранее необходимый в этом случае, нужно будет только тем, кто намерен задержаться в Италии на срок больше трех месяцев. Итальянский департамент по туризму посчитал, что прежняя норма препятствует полноценному развитию туристической отрасли в стране.