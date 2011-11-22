На 23 ноября белорусские синоптики передали штормовое предупреждение по всем регионам страны

Новости Беларуси. Сегодня же в Витебск пришла зима, а Минск окутал густой туман.

Самый северный регион страны оправдал свой статус. За сутки снежный покров вырос на несколько сантиметров. Однако первый снег на долго не задержится. Небольшой мороз и оттепель чередуются. Потому на дорогах ожидается гололед.

Кроме того, в регионе, как и в Минске, наблюдался сильный туман – спутник ноября. Ухудшение погодных условий на расписании вылетов самолетов не сказалось. В первой половине дня задержался только рейс из «Домодедово» из-за неблагоприятной погоды в московском аэропорту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.