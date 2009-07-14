На 155 пляжей Минской области всего 105 автостоянок

Большинство из них — временные, находятся на зеленых зонах (Минский, Крупский, Червенский районы и др.).

Охраняемые парковки по-прежнему остаются проблемным вопросом большинства районов области. Хорошо поставлена работа в этом направлении в Силичах (Логойский район), в зоне отдыха «Надежда XXI век» (Вилейский район), на нескольких туристских зонах Мядельского, Стародорожского районов.

К летнему сезону 2009 года пляжи приведены в порядок, в местах отдыха оборудовано 140 общественных туалетов, ликвидировано 140 стихийных свалок мусора, установлено 155 шлагбаумов, 395 контейнеров для сбора отходов и 602 урны. На пляжах водохранилищ Заславское, Криница Минского района дополнительно организован раздельный сбор отходов, в том числе ПЭТ-бутылок и одноразовой посуды.

Для информирования населения об ограничении деятельности в прибрежных полосах в зонах массового отдыха установлено 334 предупредительных аншлага (о запрете стоянки транспортных средств ближе 30 м от воды, мойки транспортных средств, о недопустимости засорения и загрязнения отходами и др.), сообщает БЕЛТА.