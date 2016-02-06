На 108-м году скончался испанец, пивший вместо воды только вино

Новости Испании. Воду Антонио Докампо Гарсиа заменил на красное вино и утверждал, что только этот напиток способен утолить жажду.

Родственники рассказывают, что с каждой трапезой он выпивал до полутора литров вина. То, что пил Антонио Гарсиа, точно не содержало консервантов, потому что изготовлением напитка мужчина занимался самостоятельно. Он увлекся виноделием сразу после Гражданской войны, завершившейся в Испании в 1939 году.

И не менее трех тысяч литров каждый год оставлял для собственного потребления.

Мануэль Докампо Лопес, сын:

Если производилось 60 тысяч литров вина в год, то три тысячи из них он оставлял для себя. Его любовь к этому напитку была безграничной.



Прием вина по нескольку раз на день Антонио называл диетой. Более того, настаивал, что в этом и заключается секрет его долголетия. Правда или нет, но придется поверить на слово: мужчина не прибегал к лекарственным препаратам всю жизнь, а антибиотики в первый раз пришлось принять лишь в 103 год.