Н. Феськов, директор РИКЗ: Никто не будет насильно снимать головные уборы, но человек окажется под пристальным вниманием организаторов ЦТ

Начало лета — традиционно горячая пора для тех, кто уже осенью рассчитывает стать студентом. В этом году будет открыт набор и на принципиально новые специальности — инновационный менеджмент, физика наноматериалов, космоаэрокартография и лазерные информационные системы.

Вступительная кампания 2011 года уже фактически стартовала: началась регистрация участников централизованного тестирования. О нюансах нынешней кампании в студии программы «Неделя» рассказывает директор Республиканского института контроля знаний Николай Феськов.

На днях наткнулся на Вашу статью «Вредные советы, или Как не сдать ЦТ». Помимо прочего, Вы говорите о том, что чтобы не сдать ЦТ, нужно писать светлыми чернилами. А почему?

Николай Феськов: Это даже не прихоть нашего института. В процессе сканирования — а мы все бланки с ответами, которые прибывают к нам, мгновенно переводим в электронный формат — все чернила, кроме чёрных, к сожалению, не сканируются. У нас были случаи, когда чёрные чернила с каким-то серебристым отливом в процессе проецирования не оставляли никакого следа. Поэтому это не рекомендация — это требование, потому что в этом случае (и мы имеем на это право) мы можем его не проверять. Но мы идём на то, чтобы упредить и не допустить, чтобы по такой технической причине абитуриент не смог поступить.

Поступить сейчас стало проще?

Николай Феськов: Так просто на этот вопрос нельзя ответить — многое зависит от количества человек, участвовавших в конкурсе. Если конкурс два человека на место — это одни условия, если три-четыре человека — другие условия. Сегодня и конкурс выше, но, с увеличением числа студентов на платной форме обучения, средний республиканский конкурс составлял где-то два человека на место. Когда говорят о конкурсе в каком-то вузе, это не совсем верно: зачисляют тех, что набрал максимальное количество баллов, остальные несут документы на ту специальность, где можно пройти.

Психологически сейчас гораздо проще?

Николай Феськов: Да, я так считаю. Хотя, возможно, наши телезрители подумают, что это потому, что я возглавляю институт, который проводит этой отбор. Родители не всегда согласны, но я считаю, что значительно проще стало поступить. Во-первых, это достаточно демократичная система, её механизм позволяет привлечь всех. Даже тех, кто, может быть, ещё полгода и не собирался поступать. Достаточно паспорта и квитанции оплаты регистрационного взноса. Раньше до первого июля вы должны были подготовить большую кучу бумаг: оригинал паспорта и аттестат, рекомендации, направления, справки, биография, четыре фотографии. Вы отдали и вы не можете их переносить куда-то.

Несколько лет назад в Интернете можно было найти объявления: «Продам готовые ответы на централизованное тестирование». Это утечка информации, это чистейшей воды утка, на которую нельзя попадаться?

Николай Феськов: В нашей интерпретации это МММ — то же самое. Правда, это не связано с финансовыми потоками. Чаще всего эти ответы продавали тогда, когда ещё не были сформированы сами варианты. У нас тестовые задания до последнего дня хранятся, условно говоря, в обще куче. И только накануне идёт формирование этих вариантов. К счастью, ни один из результатов продажи не подтвердился — мы знакомы с результатами расследования. Более того, они привлечены к ответственности, вплоть до уголовной. Конечно, меня это радует.

Я считаю, что у нас очень высокая степень защиты. Она многоуровневая, достаточно высокая техническая оснащённость: во всех комнатах стоят видеокамеры. Но и это не последний уровень в те времена, когда на небольшой флешке можно перенести информацию. Поэтому у нас разные средства защиты, о которых мы даже не говорим. Пока они, к счастью, работали достаточно хорошо.

Появляется множество миниатюрных технических средств. Запрещено приносить технические средства, которые могут хранить, принимать и передавать информацию. Поэтому мы рекомендуем обратить внимание на головные уборы, тем более, и по климатическим условиям: понятно, что если при температуре 25 градусов человек сидит в головном уборе, это связано с каким-то особым случаем — санитарно-гигиеническим, религиозным и так далее. Я просто хочу сказать: никто не будет насильно снимать головные уборы. Но человек будет под пристальным вниманием организаторов в аудитории.

Не верю, что абитуриенты не придумают что-нибудь в противовес. Наверняка же были какие-то случаи?

Николай Феськов: Очень много невероятных случаев. Я, исходя из этого, стараюсь не информировать общественность, пока мы не примем все меры, для того, чтобы полностью локализовать или нейтрализовать этот источник.

Кто составляет сами тесты, и какова доля той самой лотереи — а вдруг угадаю?

Николай Феськов: Вероятность угадывания в части А составляет 0,8. Субтест В вообще исключает это. Так называемое угадывание не играет вообще никакой роли. Это заблуждение и это сказки о том, что можно угадать. У нас уже целый музей можно создавать из этой всевозможных рисунков и орнаментов.