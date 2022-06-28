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«Мы уже видим конкретный результат». Кухарев рассказал о совместном строительстве с Петербургом

28 июня 2022 18:45
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Новости Беларуси. Минск и Санкт-Петербург расширяют сотрудничество. В том числе в сфере здравоохранения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Мы уже видим конкретный результат». Кухарев рассказал о совместном строительстве с Петербургом-1

Об этом шла речь на встрече председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева с вице-губернатором Санкт-Петербурга Олегом Эргашевым. Говорили на встрече и о реализации проекта по строительству симметричных жилых кварталов. Он является знаковым для обеих сторон.

«Мы уже видим конкретный результат». Кухарев рассказал о совместном строительстве с Петербургом-4

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Мы уже видим конкретный результат, идет ввод домов. Планируем два дома в этом году, еще один в следующем году. Вызывает интерес строительство этих домов, очень много вопросов, заявок. Я думаю, что эта практика позволит произвести обмен строительным опытом между нашими городами.

В каких сферах Минск и Санкт-Петербург расширяют сотрудничество? Читайте здесь.

# Беларусь-Россия # общество # Олег Эргашев # Владимир Кухарев # Фотофакт

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