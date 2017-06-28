«Мы тушили пожар, носили носилки и водили машину»: игровой комплекс «Юный пожарный» презентовали в Гомеле
Новости Беларуси. В Гомеле презентовали уникальный детский комплекс «Юный пожарный». Сюжет игры и все оборудование для нее – совместная разработка производителей развивающих игрушек и специалистов-спасателей. Комплекс в игровой форме позволяет обучить ребят даже самого юного возраста грамотным действиям при пожаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вероника Давыдова:
Я научилась тому, что надо звонить по номеру 112 и 101.
Никита Довгаль:
Мне понравилось, как мы тушили пожар, носили носилки и водили машину.
Сергей Шутов, заместитель начальника Гомельского областного управления МЧС:
Если случилась беда, то куда звонить – имитация. Они между собой делятся на группы и соревнуются. В такой возрасте впитывают как губка. Пускай им это в жизни не пригодится, это надо знать.
Первый экспериментальный комплекс «Юный пожарный» получил постоянную прописку в одном из самых крупных детских развлекательных центров Гомеля. Возможно, в скором времени такие игровые комнаты появятся в каждом регионе Беларуси.