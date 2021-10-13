«Мы страна бытового матриархата». Алёна Родовская о материнстве и ЛГБТ в Беларуси

Новости Беларуси. Беларусь 14 октября отметит один из самых нежных и трогательных праздников в году – День матери. Алена Родовская, ведущая общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио», в программе Новости «24 часа» на СТВ рассуждает на тему материнства. Рубрика «ЗаДело».

Алена Родовская:

Синеокая – женский род, Беларусь – она мать, а любимую не отдают. Я говорю о стране, где женщина-мать на первом месте, она основа.

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День матери занимает особое место. Мы – страна бытового матриархата. Матери семейств определяют, как живет семья, где живет, как тратятся деньги, где учатся дети, когда делать ремонт и куда поедем в отпуск. Мужчины действительно решают важные вопросы: они обеспечивают безопасность.

А социум навязывает нам некий стандарт идеальной женщины: терпеливая, успевает и детей вырастить, и карьеру сделать. Средний возраст белорусской мамы – 29 с половиной лет. Кроме того, растет количество женщин, которые решаются рожать и в зрелом возрасте.

Как получилось, что в Беларуси ЛГБТ не смогло расцвести махровым цветом, в отличие от большинства европейских стран? Потому что в погоне за абсурдом, правами меньшинств и воспеванием ЛГБТ эти люди лишают себя права на материнство. Вот и все.