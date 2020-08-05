«Мы сняли те вопросы, которые беспокоят людей». Владимир Караник провёл приём граждан в Слониме

Новости Беларуси. Как работает система здравоохранения в малых городах и с какими проблемами сталкиваются жители в том числе сельской местности? Министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник провел выездной прием граждан в Слониме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава ведомства выслушал обращения от 11 человек. Это не только жители самого райцентра – немало людей приехали на встречу из близлежащих населенных пунктов и даже из соседних областей.

Вопросы самые разные – от трудоустройства до лечения заболеваний. Вносили граждане и предложения по еще более качественной работе системы здравоохранения, вместе с министром искали пути решения той или иной проблемы.