«Мы сняли те вопросы, которые беспокоят людей». Владимир Караник провёл приём граждан в Слониме
Новости Беларуси. Как работает система здравоохранения в малых городах и с какими проблемами сталкиваются жители в том числе сельской местности? Министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник провел выездной прием граждан в Слониме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава ведомства выслушал обращения от 11 человек. Это не только жители самого райцентра – немало людей приехали на встречу из близлежащих населенных пунктов и даже из соседних областей.
Вопросы самые разные – от трудоустройства до лечения заболеваний. Вносили граждане и предложения по еще более качественной работе системы здравоохранения, вместе с министром искали пути решения той или иной проблемы.
Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
Основной эффект, что мы сняли те вопросы, которые беспокоят людей, где-то, может быть, мы ускорили прохождение документов. Но в большинстве случаев эти вопросы носили больше характер разъяснительный, потому что выстроена система разноуровневой медицинской помощи, иногда человеку надо просто разъяснить, каким образом он может получить помощь в том же Минске либо в Республиканском научно-практическом центре.
Выездные приемы граждан уже давно доказали свою эффективность. Они позволяют снимать порой даже самые острые вопросы у населения, а чиновникам дают возможность быть ближе к жизни простых людей. Практика их проведения будет продолжена.