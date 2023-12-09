Мы сидели на мертвецах! Ад в Озаричах – рассказывают бывшие узники

Новости Беларуси. Одна из самых страшных трагедий белорусского народа произошла в 1944 году в Калинковичском районе. Посреди болот нацисты разбили три концлагеря, в которые согнали более 50 тысяч жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Узников использовали как биологическое оружие. Мемориал жертвам гитлеровского геноцида в Озаричах был построен в 1965 году. Сегодня его представили в обновленном виде.

«Озаричи» – олицетворение боли и страданий. В марте 1944-го в этих полесских болотах погибли более 20 тысяч человек. За колючую проволоку фашисты загнали десятки тысяч невинных людей. Беззащитные женщины, дети, старики стали живым щитом на пути наступающих частей Красной армии. Узники трех концлагерей должны были вызвать эпидемию сыпного тифа. Жестокость палачей не знала границ.

Михаил Полуян, бывший малолетний узник Озаричских лагерей смерти:

Теплую одежду отнимали, снимали и запускали за проволоку. Мать как-то ухитрилась взять кулек муки с собой, не знаю, каким образом. И мы, когда тает, где-то от следов, водичку размешивали с мукой и таким питались.

Таких условий не было больше ни в одном лагере смерти. Люди круглосуточно находились на улице без еды и воды. Их заставили снять теплые вещи и обувь, запрещали жечь костры и хоронить умерших.