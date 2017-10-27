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Мы поем, мы танцуем – это очень здорово: в финале «Семьи года» Минскую область представила семья из Несвижа

27 октября 2017 17:28
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Новости Беларуси. Семья Евтух представила Минщину в финале республиканского конкурса «Семья года». Он прошел в Минске, в Театре юного зрителя, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Команды из каждой области и столицы боролись за звание лучших.

Мы поем, мы танцуем – это очень здорово: в финале «Семьи года» Минскую область представила семья из Несвижа-1

Евтухи стали победителем областного этапа. Живут они в Несвиже и воспитывают троих детей. Сыновья Даниил и Мирослав – школьники, а маленькая Саша ходит в детский сад. Главное семейное правило: уважать старших и дарить больше внимания друг другу. Родители и дети вместе занимаются рукоделием, устраивают свои турниры по шахматам и очень любят совместно готовить.

Мы поем, мы танцуем – это очень здорово: в финале «Семьи года» Минскую область представила семья из Несвижа-4

Светлана Евтух:
Мы поем, мы танцуем – это очень здорово. Причем танцуют не только дети, а мы танцуем вместе с детьми. Вот это, наверное, еще больше сплотило семью.

Мы поем, мы танцуем – это очень здорово: в финале «Семьи года» Минскую область представила семья из Несвижа-7

Игорь Евтух:
Из Несвижа пришло три автобуса поддержать нашу семью: наши друзья, наши коллеги.

В финале семья Евтух представила проект «Родословная».

Его основная идея – знать своих предков, чтить старших и не забывать то место, где ты появился на свет.

# общество # Фотофакт # Брак и семья # Светлана Евтух # Игорь Евтух

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