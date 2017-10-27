Мы поем, мы танцуем – это очень здорово: в финале «Семьи года» Минскую область представила семья из Несвижа

Новости Беларуси. Семья Евтух представила Минщину в финале республиканского конкурса «Семья года». Он прошел в Минске, в Театре юного зрителя, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Команды из каждой области и столицы боролись за звание лучших.
Новости Беларуси. Семья Евтух представила Минщину в финале республиканского конкурса «Семья года». Он прошел в Минске, в Театре юного зрителя, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Команды из каждой области и столицы боролись за звание лучших.
Евтухи стали победителем областного этапа. Живут они в Несвиже и воспитывают троих детей. Сыновья Даниил и Мирослав – школьники, а маленькая Саша ходит в детский сад. Главное семейное правило: уважать старших и дарить больше внимания друг другу. Родители и дети вместе занимаются рукоделием, устраивают свои турниры по шахматам и очень любят совместно готовить.
Светлана Евтух:
Мы поем, мы танцуем – это очень здорово. Причем танцуют не только дети, а мы танцуем вместе с детьми. Вот это, наверное, еще больше сплотило семью.
Игорь Евтух:
Из Несвижа пришло три автобуса поддержать нашу семью: наши друзья, наши коллеги.
В финале семья Евтух представила проект «Родословная».
Его основная идея – знать своих предков, чтить старших и не забывать то место, где ты появился на свет.