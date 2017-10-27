Мы поем, мы танцуем – это очень здорово: в финале «Семьи года» Минскую область представила семья из Несвижа

Новости Беларуси. Семья Евтух представила Минщину в финале республиканского конкурса «Семья года». Он прошел в Минске, в Театре юного зрителя, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Команды из каждой области и столицы боролись за звание лучших.

Евтухи стали победителем областного этапа. Живут они в Несвиже и воспитывают троих детей. Сыновья Даниил и Мирослав – школьники, а маленькая Саша ходит в детский сад. Главное семейное правило: уважать старших и дарить больше внимания друг другу. Родители и дети вместе занимаются рукоделием, устраивают свои турниры по шахматам и очень любят совместно готовить.

Светлана Евтух:

Мы поем, мы танцуем – это очень здорово. Причем танцуют не только дети, а мы танцуем вместе с детьми. Вот это, наверное, еще больше сплотило семью.