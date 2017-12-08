«Мы планируем открыть салон, в котором будут работать только парни». Как электротехник стал мастером по наращиванию ресниц

Именно благодаря одному всемирно известному голливудскому мужчине-визажисту у женщин появилась та самая тушь, способная создать эффект длинных густых ресниц с идеальным изгибом. Очередной прогресс – теперь сильный пол готов составить нам конкуренцию в мастерстве наращивания ресниц.

Федор Евдокимов – бывший электротехник из Бобруйска, готов доказать всем, что парень-лешмейкер – это круто! Как к этому пришёл? Какие тонкости работы?