«Мы планируем открыть салон, в котором будут работать только парни». Как электротехник стал мастером по наращиванию ресниц

Именно благодаря одному всемирно известному голливудскому мужчине-визажисту у женщин появилась та самая тушь, способная создать эффект длинных густых ресниц с идеальным изгибом. Очередной прогресс – теперь сильный пол готов составить нам конкуренцию в мастерстве наращивания ресниц.
Федор Евдокимов – бывший электротехник из Бобруйска, готов доказать всем, что парень-лешмейкер – это круто! Как к этому пришёл? Какие тонкости работы?
Федор Евдокимов, мастер по наращиванию ресниц:
Моя жена пользовалась услугами мастера около двух лет, ну и как бы, ну ресницы и ресницы. И однажды приехал мастер к нам домой. Я просто сам люблю такую кропотливую работу, после которой я вижу результат. Я наблюдал, вопросики задавал. Я попросил, дай мне, пожалуйста, попробовать. Я взял ресничку пинцетом уронил ее сразу, потом другой раз попробовал, вообще уронил пинцет, в общем это был провал полный.
Как Федору удалось превратить наблюдение в дело своей жизни – смотрите видео.