«Мы не согласны с такой политикой». Португальская компартия дала оценку европейским санкциям

Понимание того, что санкционная политика бьет по самой Европе, на Западе растет с каждым днем. Рационально мыслящие политики все чаще открыто заявляют: европейский курс нужно в корне менять. Чтобы увидеть альтернативу безумному давлению и лично оценить, как живет страна под санкциями, в Минск прибыл член коммунистической партии Португалии. Представитель Лиссабона приехал не просто с визитом вежливости, а с жестким аналитическим диагнозом для современного Евросоюза. Кто больше страдает от санкций, грядет ли конец доминированию Запада и почему политика Брюсселя стала такой агрессивной, разобрали в программе «Неделя» с Педру Мигелем Невеш Геррейру.

Ольга Коршун, политический обозреватель:

Спасибо большое, что приехали. Добро пожаловать в Беларусь. И мой первый вопрос о главной цели вашего визита в нашу страну. Что вас больше всего удивило в Минске по сравнению с тем, что пишут о нас западные СМИ? Педру Мигель Невеш Геррейру, заведующий международным отделом Португальской коммунистической партии:

Мы прибыли сюда, чтобы обменяться информацией, проанализировать ситуацию и обсудить, что мы можем сделать, чтобы содействовать миру, укреплять дружбу между народами, развивать сотрудничество в Европе и не допустить продолжения этого опасного пути эскалации, гонки вооружений, роста военных расходов. Ведь у этого пути нет будущего для наших народов. Мы же считаем, что необходим иной подход: подлинный диалог, взаимное уважение, уважение национального суверенитета каждой страны. Нужно положить конец агрессивной линии, которой придерживаются те, кто хочет оказать давление, применяя принудительные меры и санкции для навязывания своей политики. А для этого нужно лучше узнавать друг друга и создавать возможности для диалога. Ольга Коршун:

Запад ввел множество санкций против Беларуси, но кто пострадал больше? Белорусская экономика или простые граждане в Европейском союзе, в том числе в Португалии?

Педру Мигель Невеш Геррейру:

Да, санкции, введенные преимущественно в прошлом году, имеют двоякий эффект. Целью этой политики являются те, кто придерживается иных взглядов. Но в конечном счете больше всего страдают простые люди и в вашей стране, и у нас. Единственные, кто выигрывают от нагнетания конфронтации, от такой политики противостояния в Европе, это крупные компании из различных секторов, военно-промышленный комплекс и другие. Расплачиваются за все это в итоге народы всей Европы. Поэтому мы не согласны с такой политикой. Мы считаем подобные принудительные меры контрпродуктивными. Ольга Коршун:

Вы были депутатом Европейского парламента? Педру Мигель Невеш Геррейру:

Да, я был депутатом. Ольга Коршун:

Как изменился Европейский союз за эти годы и почему его политика стала такой агрессивной? Педру Мигель Невеш Геррейру:

Есть несколько ответов. Один из них, на наш взгляд, заключается в подчинении ведущих держав ЕС политике США. Мы считаем, что США и ЕС сталкиваются со множеством экономических трудностей, и они не нашли решений для своих собственных проблем. В то же время они увидели, что мир меняется, и их реакция на эту ситуацию – агрессивная, силовая, а именно милитаризация, милитаризм. Таков ответ Соединенных Штатов как гегемона в «Большой семерке», а ведущие государства Европейского союза следуют этому курсу, который не имеет ничего общего с интересами народов Европы. Народам Европы нужны мир, прогресс, экономическое развитие и коллективная безопасность, а не путь, как я уже говорил, конфронтации и войны.

Ольга Коршун:

Как вы думаете, может ли Европейский союз снова стать независимым? Педру Мигель Невеш Геррейру:

Европейский союз – это не единое целое. Это множество стран, народов. И первый важный момент заключается в том, что каждая страна имеет право на собственный путь развития. Чтобы пойти по этому пути, нужно внести множество изменений в работу Европейского союза. Начать с уважения национального суверенитета каждой страны. Речь не о системе, в которой одна страна может навязывать свою волю или интересы другой, а о формате сотрудничества между суверенными и равноправными государствами. Именно это должно измениться в Европейском союзе. И неолиберальная политика не способна решить существующие проблемы. Напротив, именно она является источником проблем, с которыми сейчас сталкиваются страны ЕС. Поэтому нам нужна иная политика. Политика социального прогресса. Политика, в центре которой находятся потребности простых людей, а не интересы крупного бизнеса. И третий момент. Нам необходима, и мы считаем это крайне важным, концепция коллективной безопасности. Не блок НАТО, этот агрессивный альянс, который расширяется и ставит своей целью нападение на другие страны или оказание на них военного давления. ЕС не должен быть европейской опорой НАТО. Нам нужно внедрить и заново выстроить концепцию собственной коллективной безопасности. Ольга Коршун:

Многие белорусские СМИ заблокированы в Европе. Как рядовые европейцы могут узнать правду о нашей стране в условиях такой информационной блокады?

Педру Мигель Невеш Геррейру:

Одна из целей тех, кто продвигает политику конфронтации, попытаться лишить людей доступа к альтернативным мнениям. Они пытаются навязать единственную точку зрения, свою собственную. Они считают опасным, что люди могут увидеть, услышать и составить свое мнение о других народах и странах. Поэтому они делают многое, чтобы заблокировать доступ к такой информации и таким мнениям. Это способ, который помогает, как бы это сказать, переформатировать восприятие и навесить ярлыки на тех, кого они определяют как врагов, чтобы у людей не было возможности увидеть, что это неправда. Понимаете, в чем суть? Они это делают, потому что боятся, что люди поймут. Народы равны, они одинаковы и не являются врагами. Ольга Коршун:

Ваша партия защищает права трудящихся. Что вы думаете о социальной системе в нашей стране, где государство сохраняет бесплатное здравоохранение и образование? Педру Мигель Невеш Геррейру:

В Португалии мы сталкиваемся с многочисленными посягательствами на трудовые и другие социальные права. Нападкам подвергаются, например, система государственного здравоохранения, система государственного образования, готовится наступление на государственную систему соцобеспечения. Предлагается новый закон, который лишит многих людей доступа к жилью, поскольку оно станет настолько дорогим, что приобрести его будет крайне сложно. Я мог бы привести множество других примеров. Поэтому мы высоко оцениваем ситуацию в тех странах, где эти права соблюдаются и поддерживаются. Мы здесь также для того, чтобы лучше ознакомиться с опытом Беларуси в деле защиты прав трудящихся и населения в целом, а также в сферах общественных услуг и условий труда и попытаться улучшить условия жизни людей. В странах ЕС в целом наблюдается тенденция к ухудшению условий жизни населения из года в год, и мы высоко ценим усилия тех стран, включая Беларусь, которые делают все возможное для защиты и улучшения условий жизни своих граждан. Ольга Коршун:

Что бы вы хотели пожелать нашему народу сегодня? Педру Мигель Невеш Геррейру:

Я желаю, чтобы ваш народ продолжал отстаивать мир и жил в мире. Это очень важно. Чтобы продолжался путь социального прогресса. Чтобы народ продолжал самостоятельно определять свое будущее. И чтобы он мог внести вклад в улучшение жизни, в том числе в Европе, для других народов, а также сыграть свою роль и помог всем нам выстроить новую систему отношений в Европе.