«Мы должны быть готовы действовать как днем, так и ночью». Под Брестом начались военные учения десантников

Новости Беларуси. На свой первый полевой выход отправились под Брестом десантники. До этого все они проходили подготовку в учебных подразделениях, теперь их основная задача – реализовать полученные знания на практике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В течение двух недель бойцы оттачивают навыки тактической и огневой подготовки, вождения и специальных действий.